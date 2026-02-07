ڈاکوؤں نے دومختلف وارداتوں میں شہریوں کو مال وزر سے محروم کر دیا
گوجرہ(نمائندہ دنیا )موٹر سائیکل سوارڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دومختلف وارداتوں میں شہریوں کو مال وزر سے محروم کر دیا۔چک نمبر278رب کامحمد عبداللہ موٹر سائیکل رکشہ پرمختلف چکوک میں سیلز مین ہے۔۔۔
جوحسب معمول چک نمبر157گ ب کے قریب واپس آرہاتھاکہ جس کوموٹر سائیکل سوارڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر روک لیااورجان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اس کے قبضہ سے موبائل ونقدی کل مالیت 75 ہزارروپے نقدی چھین لئے ۔انصارکالونی گوجرہ کاامتیاز اپنی دکان کریانہ پرموجود تھاکہ جہاں موٹر سائیکل سوارڈاکوآگئے اور اسلحہ کے زور پرہزاروں روپے نقدی وغیرہ چھین لئے اور کامیاب واردات کے بعد فرارہو گئے ۔وارداتوں کی اطلاع تھانہ صدر وسٹی پولیس گوجرہ کو دے دی گئی ہے ۔