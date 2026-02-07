صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:لاہور روڈ پر بچہ نالے میں گر گیا ،لوگوں نے بچایا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:لاہور روڈ پر بچہ نالے میں گر گیا ،لوگوں نے بچایا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ لاہور روڈ پر کھلے نالے میں ایک کمسن بچہ گر گیا، جسے اہلِ علاقہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بحفاظت نکال لیا۔ واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق بچے کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ نے فوری نوٹس لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں، جس پر نالے کو فوری طور پر کور کر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔اہلِ علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر میں موجود کھلے نالوں اور دیگر خطرناک مقامات کی نشاندہی کی جائے اور انہیں فوری طور پر ڈھانپا جائے تاکہ شہریوں، خصوصاً بچوں کی جان کو لاحق خطرات کا سدباب کیا جا سکے ۔

 

