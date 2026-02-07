سمندری: یوم کشمیر کے موقع پر خواتین انسٹیٹیوٹ کی ریلی
سمندری (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین سمندری میں یوم کشمیر کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت پرنسپل نورین اختر نے کی۔ریلی میں انسٹیٹیوٹ کی اساتذہ، طالبات اور عملہ بھرپور شرکت کے ساتھ شامل ہوئے۔
مقررین نے اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ آج کی ریلی کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، ان کے حق خودارادیت کی حمایت اور مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے ۔