ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ کا فاریسٹ پارک اور شجرکاری مہم کا معائنہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ فیصل آباد سرکل، شاہد تبسم نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا، جس میں اسسٹنٹ کنزرویٹر فاریسٹ نبیل احمد کلیار بھی ان کے ہمراہ تھے۔
دورے کے دوران انہوں نے فاریسٹ پارک کا تفصیلی معائنہ کیا اور پارک میں موجود سہولیات، صفائی، شجرکاری اور مجموعی حالت کا جائزہ لیا۔شہریوں نے پارک میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی، روشنی کے ناقص انتظامات، بیٹھنے کے لیے مناسب بنچز کی کمی اور صفائی کے مسائل کی نشاندہی کی۔ ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ شاہد تبسم نے شہریوں کی شکایات کو بغور سنا اور موقع پر موجود افسران کو ہدایت کی کہ پارک میں سہولیات کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔