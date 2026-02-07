صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ کا فاریسٹ پارک اور شجرکاری مہم کا معائنہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ کا فاریسٹ پارک اور شجرکاری مہم کا معائنہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ فیصل آباد سرکل، شاہد تبسم نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا، جس میں اسسٹنٹ کنزرویٹر فاریسٹ نبیل احمد کلیار بھی ان کے ہمراہ تھے۔

 دورے کے دوران انہوں نے فاریسٹ پارک کا تفصیلی معائنہ کیا اور پارک میں موجود سہولیات، صفائی، شجرکاری اور مجموعی حالت کا جائزہ لیا۔شہریوں نے پارک میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی، روشنی کے ناقص انتظامات، بیٹھنے کے لیے مناسب بنچز کی کمی اور صفائی کے مسائل کی نشاندہی کی۔ ڈپٹی کنزرویٹر فاریسٹ شاہد تبسم نے شہریوں کی شکایات کو بغور سنا اور موقع پر موجود افسران کو ہدایت کی کہ پارک میں سہولیات کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن