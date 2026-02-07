سمندری: 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق
ڈیرہ پر کام کرنے والا 20 سالہ نوجوان سفیان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا گاؤں 136گ ب میں ایک درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد ، تحقیقات
سمندری (نمائندہ دنیا )سمندری پولیس سرکل میں دو مختلف واقعات کے دوران دو افراد جان کی بازی ہار گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات کے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔ نواحی گاؤں 463گ ب میں ایک ڈیرہ پر کام کرنے والا 20 سالہ نوجوان سفیان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی اور تمام پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔دوسرے واقعے میں، تھانہ ترکھانی کے علاقے گاؤں 136گ ب میں ایک درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کیا اور مزید تفتیش جاری ہے ۔