صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری: 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق

  • فیصل آباد
سمندری: 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق

ڈیرہ پر کام کرنے والا 20 سالہ نوجوان سفیان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا گاؤں 136گ ب میں ایک درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد ، تحقیقات

سمندری (نمائندہ دنیا )سمندری پولیس سرکل میں دو مختلف واقعات کے دوران دو افراد جان کی بازی ہار گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات کے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔ نواحی گاؤں 463گ ب میں ایک ڈیرہ پر کام کرنے والا 20 سالہ نوجوان سفیان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی اور تمام پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔دوسرے واقعے میں، تھانہ ترکھانی کے علاقے گاؤں 136گ ب میں ایک درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کیا اور مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن