بچیانہ:ریسکیو 1122 سٹیشن کا سنگ بنیاد آج رکھا جائیگا
افتتاحی تقریب ننکانہ روڈ، نور شاہ سٹاپ پر منعقد ہوگی، تیاریاں مکمل
بچیانہ (نمائندہ دنیا )بچیانہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کے قیام کے لیے آج بروز ہفتہ، صبح 11 بجے سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر کی بھرپور کوششوں کے نتیجے میں اس اہم منصوبے کی عمارت کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ۔افتتاحی تقریب ننکانہ روڈ، نور شاہ سٹاپ پر منعقد ہوگی، جس میں ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر اور ایم این اے بلال بدر چودھر ی باقاعدہ سنگ بنیاد رکھیں گے ۔ اس موقع پر سٹیشن چوک بچیانہ پر عوامی نمائندگان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 کے افسران اور علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات بھی تقریب میں شریک ہونگی۔
ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر نے کہا کہ بچیانہ میں ریسکیو سٹیشن کا قیام میرا دیرینہ خواب تھا جو اب پورا ہونے جا رہا ہے ۔ اس منصوبے کی تکمیل سے کسی بھی حادثے یا ناگہانی صورتحال میں عوام کو گھر کی دہلیز پر فوری ریلیف اور طبی سہولت میسر ہوگی۔انہوں نے مزید کہا کہ بچیانہ اور گردونواح کے لیے یہ منصوبہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیونکہ مقامی سطح پر ریسکیو 1122 کی موجودگی سے حادثات کی صورت میں قیمتی انسانی جانوں کو بروقت بچایا جا سکے گا۔