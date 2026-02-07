صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیانہ:ریسکیو 1122 سٹیشن کا سنگ بنیاد آج رکھا جائیگا

  • فیصل آباد
بچیانہ:ریسکیو 1122 سٹیشن کا سنگ بنیاد آج رکھا جائیگا

افتتاحی تقریب ننکانہ روڈ، نور شاہ سٹاپ پر منعقد ہوگی، تیاریاں مکمل

بچیانہ (نمائندہ دنیا )بچیانہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کے قیام کے لیے آج بروز ہفتہ، صبح 11 بجے سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر کی بھرپور کوششوں کے نتیجے میں اس اہم منصوبے کی عمارت کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ۔افتتاحی تقریب ننکانہ روڈ، نور شاہ سٹاپ پر منعقد ہوگی، جس میں ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر اور ایم این اے بلال بدر چودھر ی باقاعدہ سنگ بنیاد رکھیں گے ۔ اس موقع پر سٹیشن چوک بچیانہ پر عوامی نمائندگان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 کے افسران اور علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات بھی تقریب میں شریک ہونگی۔

ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر نے کہا کہ بچیانہ میں ریسکیو سٹیشن کا قیام میرا دیرینہ خواب تھا جو اب پورا ہونے جا رہا ہے ۔ اس منصوبے کی تکمیل سے کسی بھی حادثے یا ناگہانی صورتحال میں عوام کو گھر کی دہلیز پر فوری ریلیف اور طبی سہولت میسر ہوگی۔انہوں نے مزید کہا کہ بچیانہ اور گردونواح کے لیے یہ منصوبہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیونکہ مقامی سطح پر ریسکیو 1122 کی موجودگی سے حادثات کی صورت میں قیمتی انسانی جانوں کو بروقت بچایا جا سکے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارڈر پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنیکا اعلان

دہشتگرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، وسیم احمد شیخ

دائرہ دین پناہ پارک میں جدید لائٹنگ کا منصوبہ مکمل

وہاڑی، رکشا ڈرائیوروں کا بھاری جرمانوں کیخلاف احتجاج

کپاس کی گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک ، آگاہی سیمینار

کہروڑپکا : بیمار جانوروں کا گوشت فروخت، من مانے نرخ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن