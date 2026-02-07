سی ایس ایس امتحانی انتظامات میں کوتاہی کیخلاف احتجاج
گوجرہ (نمائندہ دنیا)اسلامی جمعیت طالبات پاکستان نے حکومتِ پنجاب اور متعلقہ امتحانی اداروں کی جانب سے سی ایس ایس2026 کے پہلے انگلش امتحان میں پیش آنے والی انتظامی کوتاہیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اسلامی جمعیت طالبات کی محترمہ عربا نعیم نے لاہور میں پی پی ایس سی ایوب چوک سنٹر میں منعقدہ انگلش Essay امتحان کے دوران پیش آنے والی صورتحال کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ امتحانات جیسے حساس مراحل میں انتظامی رویوں میں لچک، فہم اور انسانی ہمدردی ناگزیر ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ رول نمبر سلپس پر امیدواران کو امتحان سے پچاس منٹ قبل رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن امتحان کے روز بڑی تعداد میں امیدواروں کو دروازے بند کرکے مرکز کے باہر طویل وقت تک انتظار کرنا پڑا اور بعد ازاں انہیں پیپر کے آغاز کے بیس منٹ بعد ہال میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہ اقدام ایک غیر متوازن اور اذیت ناک صورتحال پیدا کرنے کا سبب بنا۔ عربا نعیم نے کہا کہ انگلش Essay مقابلے کے مشکل ترین اور فیصلہ کن پرچوں میں سے ایک ہے ، جس کے لیے ذہنی سکون، اعتماد اور مکمل یکسوئی ضروری ہے ۔ آئندہ امتحانات میںطلباء کے ذہنی حالات اور امتحان کی حساسیت کو مدنظر رکھا جائے ۔