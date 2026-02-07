صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکوآنہ:قرآن پاک حفظ مکمل کرنیوالے طلبا کی دستار بندی

  • فیصل آباد
اساتذہ کرام، معززین علاقہ، طلبہ اور اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شر کت کی

مکوآنہ (نمائندہ دنیا )جامعہ بیت الہدی، بسم اللہ گارڈن، جڑانوالہ روڈ میں ایک پروقار اور روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرآن پاک حفظ مکمل کرنے والے طلبہ کی دستاربندی کی گئی۔ جامعہ کے ہونہار طالب علم اور معروف قانون دان ملک شاہد جمیل ایڈووکیٹ کے صاحبزادے محمد مقرّم نے بھی قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر اساتذہ کرام، معززین علاقہ، طلبہ اور اہل خانہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔تقریب کے دوران حفاظ کرام کی دستاربندی کی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علمائے کرام نے خطاب میں کہا کہ قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے ، اور والدین کے لیے باعث فخر ہے کہ ان کی اولاد دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہی ہے ۔

 

