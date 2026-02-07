بھوآنہ:محلہ ٹھٹہ موسی میں نکاسی آب کا کام ادھورا چھوڑ دیا
بھاری مشینری کے استعمال سے سڑکوں پر گہرے گڑھے اور کھڈے پڑ گئے
بھوآنہ (نمائندہ دنیا )محلہ ٹھٹہ موسی کے مکین انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں کے مطابق پانی کی نکاسی تو کر دی گئی ہے ، لیکن ٹریکٹر ٹرالیوں اور بھاری مشینری کے استعمال سے سڑکوں پر گہرے گڑھے اور کھڈے پڑ گئے ہیں، جس سے پورا علاقہ کیچڑ میں ڈوب گیا ہے ۔اہل محلہ کا کہنا ہے کہ شدید کیچڑ کے باعث سکول جانے والے اساتذہ، طلبہ و طالبات، مرد و خواتین سب کو آمدورفت میں دشواری کا سامنا ہے ۔ علاوہ ازیں گندگی اور کھڑے پانی کی وجہ سے مچھر بھی بہت بڑھ گئے ہیں، جس سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔
شہریوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے دو دن میں کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کئی روز گزرنے کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے ۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ محلہ ٹھٹہ موسی میں فوری طور پر سولنگ اور ٹف ٹائلز لگائی جائیں اور نکاسی آب کے مسئلے کے مستقل حل کیلئے سیوریج لائن اور نالوں کی تعمیر یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیکر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور عوام کو درپیش مشکلات کا فوری خاتمہ کیا جائے ۔