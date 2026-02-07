صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوآنہ:محلہ ٹھٹہ موسی میں نکاسی آب کا کام ادھورا چھوڑ دیا

  • فیصل آباد
بھوآنہ:محلہ ٹھٹہ موسی میں نکاسی آب کا کام ادھورا چھوڑ دیا

بھاری مشینری کے استعمال سے سڑکوں پر گہرے گڑھے اور کھڈے پڑ گئے

بھوآنہ (نمائندہ دنیا )محلہ ٹھٹہ موسی کے مکین انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں کے مطابق پانی کی نکاسی تو کر دی گئی ہے ، لیکن ٹریکٹر ٹرالیوں اور بھاری مشینری کے استعمال سے سڑکوں پر گہرے گڑھے اور کھڈے پڑ گئے ہیں، جس سے پورا علاقہ کیچڑ میں ڈوب گیا ہے ۔اہل محلہ کا کہنا ہے کہ شدید کیچڑ کے باعث سکول جانے والے اساتذہ، طلبہ و طالبات، مرد و خواتین سب کو آمدورفت میں دشواری کا سامنا ہے ۔ علاوہ ازیں گندگی اور کھڑے پانی کی وجہ سے مچھر بھی بہت بڑھ گئے ہیں، جس سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔

شہریوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے دو دن میں کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کئی روز گزرنے کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے ۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ محلہ ٹھٹہ موسی میں فوری طور پر سولنگ اور ٹف ٹائلز لگائی جائیں اور نکاسی آب کے مسئلے کے مستقل حل کیلئے سیوریج لائن اور نالوں کی تعمیر یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیکر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور عوام کو درپیش مشکلات کا فوری خاتمہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارڈر پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنیکا اعلان

دہشتگرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، وسیم احمد شیخ

دائرہ دین پناہ پارک میں جدید لائٹنگ کا منصوبہ مکمل

وہاڑی، رکشا ڈرائیوروں کا بھاری جرمانوں کیخلاف احتجاج

کپاس کی گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک ، آگاہی سیمینار

کہروڑپکا : بیمار جانوروں کا گوشت فروخت، من مانے نرخ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن