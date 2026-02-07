کمالیہ:دارالعلوم غوثیہ حنفیہ میںجلسہ دستارِ فضیلت و تقسیمِ اسناد
علما نے علمِ دین کی اہمیت اور معاشرے میں علما کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالی
کمالیہ (نمائندہ دنیا)علم و عرفان کے مرکز، مرکزی دارالعلوم غوثیہ حنفیہ (محلہ پگھلانوالہ، مدینہ آباد) میں سالانہ جلسہ دستارِ فضیلت و تقسیمِ اسناد کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے عاشقانِ رسول، جید علمائے کرام اور مقتدر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔تقریب کے مہمانِ خصوصی معروف عالمِ دین مفتی مولانا ثمر عباس عطاری اور مفتی علامہ مولانا تنویر احمد نقشبندی تھے ۔ اپنے خطاب میں علما نے علمِ دین کی اہمیت اور معاشرے میں علما کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالی اور کہا کہ علما انبیا کے وارث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے پُر فتن دور میں نسلِ نو کی نظریاتی حفاظت صرف مدارسِ دینیہ کے ذریعے ممکن ہے۔
مقررین نے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دی اور ہدایت کی کہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی دینِ متین کی ترویج و اشاعت کو اپنا شعار بنائیں۔ تقریب کا سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب دارالعلوم سے کورس مکمل کرنے والے طلبہ کی دستار بندی کی گئی، اور علمائے کرام نے اپنے ہاتھوں سے فارغ التحصیل طلبہ کے سروں پر فضیلت کی دستار سجائی اور انہیں تعلیمی اسناد سے نوازا۔اس موقع پر پنڈال \"نعرہ تکبیر و رسالت\" سے گونج اٹھا۔ اختتامِ تقریب پر ملک و قوم کی سلامتی، امتِ مسلمہ کی سربلندی اور دارالعلوم کی مزید ترقی کے لیے رقت آمیز دعا کی گئی۔ شرکا کے لیے لنگرِ غوثیہ کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔