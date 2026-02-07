ٹوبہ :پنجاب کالج میں شہر کا سب سے بڑا انٹر سکول کوئز مقابلہ
43 سے زائد معروف سکولوں کی ٹیموں نے حصہ لیا، طلبہ میں انعامات تقسیم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ نے تعلیمی میدان میں اپنی برتری کا ثبوت دیتے ہوئے شہر کا سب سے بڑا انٹر اسکول کوئز مقابلہ کامیابی کے ساتھ منعقد کیا۔ اس مقابلے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 43 سے زائد معروف سکولوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ایونٹ نہ صرف علمی سرگرمیوں کے فروغ کا مظہر تھا بلکہ پنجاب کالج کے اعلیٰ تعلیمی معیار اور منظم انتظامی صلاحیتوں کا بھی واضح ثبوت تھا۔مقابلے کا مقصد طلبہ میں صحت مند مقابلہ، تنقیدی سوچ، حاضر دماغی اور تعلیمی اعتماد کو فروغ دینا تھا۔ طلبہ نے غیر معمولی ذہانت اور بھرپور تیاری کا مظاہرہ کیا جسے حاضرین نے سراہا۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات، اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔
جس سے طلبہ کے حوصلے مزید بلند ہوئے ۔ایونٹ کے کامیاب انعقاد میں کلسٹر ہیڈ پنجاب کالجز پروفیسر رفعت اقبال، ڈائریکٹر حتیم رفعت اور پرنسپل فیضان واجد خان کی قیادت اور تعلیمی وژن کو سراہا گیا۔ شرکاء، اساتذہ اور والدین نے پنجاب کالجز کی انتظامیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ ادارہ نہ صرف معیاری تعلیم بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے متوازن اور باصلاحیت نسل کی تیاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔پنجاب کالجز کی انتظامیہ نے عزم ظاہر کیا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے علمی، تحقیقی اور مسابقتی پروگرامز کا انعقاد جاری رکھا جائے گا ۔