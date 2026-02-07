ٹوبہ :سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ ، نکاسی آب کے مسائل حل
علاقہ مکینوں کو درپیش سیوریج اوور فلو اور بدبو کے مسائل میں واضح کمی آئی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا، سلیمان شجاع کی خصوصی ہدایات پر شہر بھر میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ گذشتہ روز انچارج شکایات سیل، میاں زاہد اور سید عاطف شاہ کی زیرِ نگرانی محلہ چمڑہ منڈی میں سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ مکمل کی گئی۔کارروائی کے دوران جمع شدہ ملبہ اور گندگی نکال کر نکاسی آب کا نظام بحال کیا گیا، جس سے علاقہ مکینوں کو درپیش سیوریج اوور فلو اور بدبو کے مسائل میں واضح کمی آئی۔ واسا عملے نے مشینری کی مدد سے نالوں اور مین ہولز کی صفائی کو یقینی بنایا تاکہ بارشوں کے دوران کسی بھی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔
اس موقع پر ایم ڈی واسا سلیمان شجاع نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول اور بہتر بنیادی سہولیات فراہم کرنا واسا کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیوریج نظام کی بہتری کے لیے شکایات پر فوری کارروائی کی جا رہی ہے اور تمام علاقوں میں مرحلہ وار ڈی سلٹنگ کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ واسا حکام کے مطابق شہری اپنی شکایات واسا کنٹرول روم یا شکایات سیل میں درج کروا سکتے ہیں، جن پر ترجیحی بنیادوں پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ۔