جڑانوالہ:شہر کو ماڈل سٹی بنانے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز
جدید سیوریج سسٹم، کشادہ سڑکیں، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب جاری
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ کو ماڈل سٹی بنانے کے وژن کے تحت ورلڈ بینک کے تعاون سے شہر میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے ۔ ان منصوبوں کے تحت جدید سیوریج سسٹم، کشادہ سڑکیں، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور خوبصورت پارکس قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ، رنگزیب نے ایک ملاقات کے دوران بتایا کہ شہر کی مجموعی حالت بہتر بنانے کے لیے 3 ارب 82 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جبکہ سیوریج نظام کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کی لاگت سے کام جاری ہے۔
انہوں نے شہریوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی سرگرمیوں کے باعث عارضی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ، تاہم منصوبوں کے ثمرات جلد عوام تک پہنچیں گے ۔ رنگزیب نے کہا کہ کاموں کی بروقت اور معیاری تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے وہ خود روزانہ کی بنیاد پر منصوبوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ، ان ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے جڑانوالہ ایک خوبصورت، جدید اور مثالی شہر کے طور پر ابھرے گا اور شہریوں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔