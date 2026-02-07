چنیوٹ: ڈی پی او کی جامعہ مسجد مسلم میں کھلی کچہری
شہریوں کے مسائل سنے ،متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنا نے کی ہدایت
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے ضلعی انتظامیہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے جمعتہ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد مسلم، گلستان کالونی چنیوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسر اور نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ شہری درخواستوں کی بروقت دادرسی یقینی بنائی جائے اور فالو اپ رپورٹ پیش کی جائے۔
اس موقع پر ڈی پی او نے شہریوں کو نئے ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی اور شہریوں کو ہدایت کی کہ ٹریفک قوانین پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا حضرت محمد ﷺ کی سنت ہے تاکہ شہری اپنے مسائل براہِ راست پولیس کے سامنے رکھ سکیں اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے ۔ڈی پی او نے مزید کہا کہ شہری معاشرتی، اخلاقی برائیوں اور جرائم پیشہ عناصر کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں اور ان کی شکایات کا ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان قائم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔