جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ، مریضوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا )ادویات ساز کمپنیوں کی جانب سے جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ مریضوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گیا ہے۔

 خصوصاً شوگر، بلڈ پریشر، دل اور دیگر دائمی امراض میں مبتلا مریضوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے گھریلو بجٹ متاثر کر رکھا ہے ، اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے علاج معالجہ مزید مشکل کر دیا ہے ۔میڈیکل سٹور مالکان نے بتایا کہ نئی ریٹ لسٹ جاری ہونے کے بعد ادویات اسی حساب سے فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے حکومت اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا فوری نوٹس لیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگی ادویات کی وجہ سے مریضوں کے علاج میں رکاوٹ پیدا ہونے کا خدشہ ہے ، جو صحت عامہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے ۔ ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اور مؤثر پالیسی مرتب کی جائے ۔

 

