جھنگ:عالمی تنظیمیں کشمیر میں مظالم کا نو ٹس لیں :شہباز احمد گجر

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایوب چوک میں مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی طرف سے منعقدہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

حکومت کو کشمیر ایشو کو اپنی خارجہ پالیسی کا محور بنانا ہوگا۔شہباز احمد گجر نے کہا کہ 5 اگست 2019ء کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت نے کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کی حد کر دی ہے اور وہاں جغرافیہ اور انتظامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فوری مقبوضہ کشمیر میں استحصال کا نوٹس لیں ۔

 

