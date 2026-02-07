کشمیر کی آزادی پاکستان کیلئے نہایت ضروری :مقررین
پاکستان کا ہر بچہ کشمیری بھائیوں کے حقوق کیلئے یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے :شبیر احمد
چناب نگر (نامہ نگار )مرکز ختم نبوت و اسلامک سنٹر عثمانیہ چناب نگر میں یکجہتی کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے کشمیری عوام کے ساتھ عملی یکجہتی اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔مقررین نے کہا کہ کلمہ اسلام کے رشتے کی بنیاد پر کشمیریوں کا عملی ساتھ دینا ہر مسلمان کا اخلاقی فریضہ ہے ۔ انہوں نے کشمیریوں کے جذبہ حریت اور شوقِ شہادت کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور کہا کہ کشمیر کی آزادی میں مسلم حکمرانوں کی بے حسی ایک بڑی رکاوٹ ہے ۔انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر جاری ہے اور پاکستان کا ہر بچہ کشمیری بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے ۔ مولانا خلیل احمد نے کہا کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کے لیے نہایت ضروری ہے اور کشمیری عوام کے حق میں جدوجہد جاری رہے گی۔
علامہ محمد قادری محمد حنیف مغل نے عالمی برادری کے سامنے بھارتی جارحیت، بربریت اور ظلم و ستم کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے پر زور دیا۔ قاری عبدالرحمان تبسم، قاری محمد یوسف اور قاری ابوبکر نے کہا کہ کشمیر کل بھی پاکستان کی شہ رگ تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک اسے پاکستان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔مرکز ختم نبوت و اسلامک سنٹر کے ناظم مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے کہا کہ کشمیر کی جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اور اقتصادی طور پر بھی پاکستان کی سلامتی کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے ۔ مولانا احسن رضوان عثمانی نے کہا کہ عالمی برادری کے سامنے کشمیری عوام کے جائز حقوق کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا گیا اور مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔مقررین نے زور دیا کہ بھارت کی جانب سے کشمیری عوام پر ظلم و بربریت جاری ہے اور آزادی کے حصول کے لیے کشمیری بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔