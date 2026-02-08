غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والا وین ڈرائیور گرفتار
بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والے شہری کوبھی حراست لیکر مقدمہ درج کرلیاگیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مسافر وین کو روک کر چیک کیا۔ وین میں نصب غیر معیاری گیس سلنڈر جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔دوسری طرف تھانہ روشن والا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ شہری کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔