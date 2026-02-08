صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ : سیلاب متاثرین کیلئے 26 گھروں پر مشتمل رہائشی کالونی کا سنگ بنیاد

  • فیصل آباد
چنیوٹ : سیلاب متاثرین کیلئے 26 گھروں پر مشتمل رہائشی کالونی کا سنگ بنیاد

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چنیوٹ کے سیلاب متاثرین کے لیے جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضی نے اپنی ذاتی زمین پر ہلال احمر کے تعاون سے رہائشی کالونی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔

 رجوعہ سادات میں قائم کی جانے والی کالونی میں 26 گھر، مسجد اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی جائیں گی۔ کالونی کی تعمیر مکمل ہونے پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر افتتاح کریں گے ۔ اس موقع پر متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے حسن مرتضی نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کے 1500 گھروں میں راشن اور 800 میں خیمے تقسیم کیے جا چکے ہیں جبکہ اڈا پٹھان کوٹ اور جنڈوالا میں متاثرین کے لیے لنگر خانے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ 

