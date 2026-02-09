صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا عبدالوارث کے والد حاجی محمد اسحاق انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
مولانا عبدالوارث کے والد حاجی محمد اسحاق انتقال کر گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)عالم دین مولانا عبدالوارث کے والد حاجی محمد اسحاق کا انتقال، سپردِ خاک کر دیا گیا۔

 مولانا عبد الوارث یزدانی خطیب جامع مسجد محمدی اہلحدیث چکنمبر 165 ر۔ب جنڈ والی کھرڑیانوالہ کے والد ، حافظ عبد الرحمن عابد خطیب و مدارس جامع مسجد اہلحدیث مرضی پورہ بازار نمبر 2 کے سسر اور انعام الرحمن جٹ کے نانا حاجی محمد اسحاق علالت کے باعث گزشتہ روزانتقال کر گئے تھے ، نمازِ جنازہ آبائی گاؤں چک نمبر 56 گھیالہ خورد میں ادا کی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ دریں اثناء علامہ عبدالرشید حجازی ، قاری محمد ارشد ، خالد محمود ، مولانا عبد الشکور ، مولانا سردار عابد ، قاری بشیر ، مولانا اسماعیل ، مختار سلفی ، افتخار احمد ، حبیب الرحمٰن ، قاری اکرم ، مولانا احسان ، افتخار احمد سندھو ، شیخ ذیشان ، حافظ ولید ، ہارون ہاشم ویگر نے اظہار تعزیت کیا ہے ۔

 

