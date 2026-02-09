صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمالیہ :چودھری سہیل کی والدہ کا انتقال، سپرد خاک

کمالیہ(نمائندہ دنیا )سینئر صحافی و رکن پریس کلب چودھری سہیل احمد کی والدہ وفات پا گئیں۔ نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کردیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق حاجی محمد فاروق کی اہلیہ ، سینئر صحافی و رکن پریس کلب کمالیہ چودھری سہیل احمد ، چودھری جمشید اور چودھری زوہیب کی والدہ وفات پا گئیں۔ مرحومہ کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیا گیا ۔ نماز جنازہ میں علاقہ کی سیاسی ، سماجی، صحافتی شخصیات سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ 

 

