صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پیشہ عناصر کیساتھ تعلقات رکھنے پر سکیورٹی اہلکار گرفتار

  • فیصل آباد
جرائم پیشہ عناصر کیساتھ تعلقات رکھنے پر سکیورٹی اہلکار گرفتار

علی رضا جواء مافیا کی پشت پناہی کر رہا تھا، مقدمہ درج، قانونی کارروائی شروع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تعلقات رکھنے والے سکیورٹی اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں تعینات سکیورٹی اہلکار کی جانب سے مبینہ طور پر جواء مافیا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے ان کی اطلاعات پولیس کو دینے کی بجائے مبینہ طور پر ان کی پشت پناہی کی جارہی تھی ، پولیس نے سکیورٹی اہلکار علی رضا کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماؤں کیلئے بچوں کو دودھ پلانا اولین ترجیح ہونی چاہئے، ڈاکٹر برتھ

صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر سے بچا جا سکتا، ڈی ایچ او

راولپنڈی:امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ

اسلام آبادمیں سرچ آپریشن،13مشکوک افراد تھانے منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی ناقص صفائی پر کارروائیاں جاری

نوشہرہ:ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر