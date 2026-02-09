جرائم پیشہ عناصر کیساتھ تعلقات رکھنے پر سکیورٹی اہلکار گرفتار
علی رضا جواء مافیا کی پشت پناہی کر رہا تھا، مقدمہ درج، قانونی کارروائی شروع
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تعلقات رکھنے والے سکیورٹی اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں تعینات سکیورٹی اہلکار کی جانب سے مبینہ طور پر جواء مافیا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے ان کی اطلاعات پولیس کو دینے کی بجائے مبینہ طور پر ان کی پشت پناہی کی جارہی تھی ، پولیس نے سکیورٹی اہلکار علی رضا کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔