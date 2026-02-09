صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد خودکش حملہ قابل مذمت ہے :عائشہ نورین

  • فیصل آباد
اسلام آباد خودکش حملہ قابل مذمت ہے :عائشہ نورین

کمالیہ(نمائندہ دنیا )مرکزی صدر انجمن تحفظ حقوق شہریاں عائشہ نورین چودھری ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد خودکش بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔۔۔

 یہ بزدلانہ اور انسانیت سوز کارروائی نہ صرف معصوم جانوں کے ضیاع کا سبب بنی بلکہ ہمارے معاشرے کے امن، قانون اور بنیادی انسانی حقوق پر بھی حملہ ہے ۔ ایسے سفاکانہ اقدامات کسی صورت قابلِ قبول نہیں اور ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔ ہم شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری آٹے کے کوٹہ میں اضافہ سیل پوائنٹس قائم

اسلام آباد خودکش حملے کیخلاف احتجاج،شدید نعرے بازی

اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز کاشاہپور کے قصبہ واڈھی کا دورہ

بھیرہ :پی ٹی آئی کی ہڑتال کی کال مسترد کردی گئی

اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک اور خاتون نے بچوں سمیت اسلام قبول کر لیا

پراپرٹی ڈیلرز کے الیکشن تحریک فاؤنڈر گروپ کے امیدواروں کی حمایت کااعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر