اسلام آباد خودکش حملہ قابل مذمت ہے :عائشہ نورین
کمالیہ(نمائندہ دنیا )مرکزی صدر انجمن تحفظ حقوق شہریاں عائشہ نورین چودھری ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد خودکش بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔۔۔
یہ بزدلانہ اور انسانیت سوز کارروائی نہ صرف معصوم جانوں کے ضیاع کا سبب بنی بلکہ ہمارے معاشرے کے امن، قانون اور بنیادی انسانی حقوق پر بھی حملہ ہے ۔ ایسے سفاکانہ اقدامات کسی صورت قابلِ قبول نہیں اور ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔ ہم شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائے۔