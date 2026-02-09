صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:مرغوں کی لڑائی پر جواء،10افراد پر مقدمہ، 7گرفتار

ماموں کانجن(نمائندہ دنیا )مرغوں کی لڑائی پر جوائکروانے والوں پرپولیس کا چھاپہ ،10 افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ماموں کانجن کے نواحی گاؤں 550گ ب میں پولیس نے مرغیوں کی لڑائی پر جواء کروانے والے افراد پر چھاپہ مارا اور اس دوران 7افراد محمد احمد ،ندیم،محمدشہباز،سلمان،مدثر ،نعمان وغیرہ کو موقع سلے گرفتار کر لیا جبکہ 3 افراد موقع سے فرار ہوگئے ، تمام افراد حویلی مویشیاں میں مرغوں کی لڑائی پر جواء کروا رہے تھے ، پولیس نے 3 مرغے اور داؤ پر لگی رقم اپنے قبضہ میں لیکر مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی شروع کردی ہے ۔

 

