سمندری:جامع فریدیہ قمر اسلام میں کل دستار فضیلت کی تقریب کا انعقاد

سمندری(نمائندہ دنیا )جامع فریدیہ قمر اسلام مسجد شیرربانی محلہ اشرف آباد میں کل 10 فروری کو دستار فضیلت کے حوالہ سے تقریب منعقد ہو گی۔۔۔

جامع کے ذمہ دران کے مطابق جامعہ فرید قمر اسلام کا قیام 2018میں عمل میں آیا تھا جس میں مختلف شعبہ جات میں حفظ القرآن درس نظامی، قرآت،تجوید،مڈل،ناظرہ اور کمپوٹربچوں کو تعلیم دی جاتی ہے ۔ سال2025میں 45بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اورجبکہ 387طلباوطالبات جامع ہذا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اہل ایمان سے اپیل کی کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیسے بچوں کو دینی علم سے آراستہ کر رہے ہیں ۔

 

