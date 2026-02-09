جڑانوالہ :ٹریفک حادثات، کمسن لڑکا جاں بحق، 2 بھائی شدید زخمی
ٹریکٹر ٹرالی سے موٹرسائیکل کے تصادم میں 12 سالہ عثمان نے دم توڑ اتیز رفتار کار کی ٹکرسے رضوان اور طاہر زخمی ہوئے ، ہسپتال منتقل کر دیا گیا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)دو مختلف ٹریفک حادثات میں کمسن لڑکا جاں بحق جبکہ 2 بھائی شدید زخمی ہو گئے ۔تفصیلات کے مطا بق چک نمبر 60 گ ب کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے تصادم کے نتیجے میں چک نمبر 102 گ ب مرزے والا کارہائشی 12 سالہ محمد عثمان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔دوسرے واقعہ میں روڈالہ سید والہ روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو بھائی رضوان اور طاہر شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طبی امداد کیلئے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایس پی جڑانوالہ ڈویژن حافظ امتیاز احمد نے ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت کی۔