صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :ٹریفک حادثات، کمسن لڑکا جاں بحق، 2 بھائی شدید زخمی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :ٹریفک حادثات، کمسن لڑکا جاں بحق، 2 بھائی شدید زخمی

ٹریکٹر ٹرالی سے موٹرسائیکل کے تصادم میں 12 سالہ عثمان نے دم توڑ اتیز رفتار کار کی ٹکرسے رضوان اور طاہر زخمی ہوئے ، ہسپتال منتقل کر دیا گیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)دو مختلف ٹریفک حادثات میں کمسن لڑکا جاں بحق جبکہ 2 بھائی شدید زخمی ہو گئے ۔تفصیلات کے مطا بق چک نمبر 60 گ ب کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے تصادم کے نتیجے میں چک نمبر 102 گ ب مرزے والا کارہائشی 12 سالہ محمد عثمان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔دوسرے واقعہ میں روڈالہ سید والہ روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو بھائی رضوان اور طاہر شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طبی امداد کیلئے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایس پی جڑانوالہ ڈویژن حافظ امتیاز احمد نے ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بکر منڈی: 205 کلو گوشت تلف، کیمیکل ڈرم،دیگر سامان ضبط

بار ایسوسی ایشنز کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیدی گئی

ہلالِ احمر ہسپتال:250 بستروں پر مشتمل نئے بلاک کا سنگِ بنیاد

کسی حملے کا سلفی سکول آف تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہشام الٰہی

میٹرو سروس میں عوام کا رش

1354 حادثات پرریسپانڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر