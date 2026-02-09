صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:ملزموں کی فائرنگ ، کلہاڑی سے حملہ ، 2افراد شدید زخمی ہو گئے

  • فیصل آباد
گوجرہ:ملزموں کی فائرنگ ، کلہاڑی سے حملہ ، 2افراد شدید زخمی ہو گئے

گوجرہ(نمائندہ دنیا) گوجرہ کے چک 297 ج ب میں گھر کے باہر کھڑے ہونے سے روکنے پر فائرنگ اور کلہاڑی کے وار سے 2افراد کو زخمی کر دیا گیا۔

 بتایا گیا ہے کہ محمد نعمان نے گاؤں مذکور میں محمد فخر وغیرہ کو گھر کے باہر کھڑے ہونے سے منع کیا، جس پر مشتعل ملزمان نے فائرنگ کردی اس دوران محمد وسیم شدید زخمی ہو گیا جبکہ نعمان کلہاڑی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، ملزمان فرار ہو گئے ۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال گوجرہ منتقل کر دیا گیا ہے ، سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

