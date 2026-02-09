گوجرہ:گھریلو جھگڑوں کے مختلف واقعات، 3خواتین شدید زخمی
چک 354 ج ب میں رضیہ پر اس کے بیٹے نے تشدد کیا،مقدمات درج
گوجرہ (نمائندہ دنیا) گھریلو جھگڑوں کے تین مختلف واقعات کے دوران ماں، بیوی اور بہوکو شدید زخمی کر دیا گیا، پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 354 ج ب کی رضیہ بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ اس کے بیٹے چاند مسیح نے ساتھی کی مدد سے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی کرکے فرار ہو گیا۔
دوسرے واقعہ میں چک نمبر 373 ج ب کی مسکان نے اپنے شوہر ناصر مسیح کے خلاف درخواست دی کہ اس نے گھریلو تنازع پر اسے تشدد کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کردیا۔اسی طرح چک نمبر 420 ج ب میں زبیدہ بی بی نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کے بیٹے غلام حسین نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ زخمی ہو گئی۔صدر پولیس نے تینوں واقعات کے مقدمات درج کرکے ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کردی ہیں۔