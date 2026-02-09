ماموں کانجن:ٹرین کی کار کو ٹکر، 4افراد شدید زخمی
کار تباہ، چاروں افراد شادی میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن کے قریب ریلوے کراسنگ 543 پر ٹرین کی کار کو ٹکر، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق ماموں کانجن چک 547گ۔ ب کے رہائشی 4 افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد کار پر واپس گھر آرہے تھے کہ چک 543جٹانوالا کے قریب کھلا ریلوے پھاٹک کراس کرنے کے دوران راوی ایکسپریس122ڈاؤن ٹرین ان کی کار سے ٹکرا گئی اور کار کو گھسیٹتے ہوئے دور تک لے گئی ،حادثہ کے نتیجہ میں چاروں کار سوار شدید زخمی اور کار تباہ ہو گئی ۔زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ساہیوال ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔