صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:ٹرین کی کار کو ٹکر، 4افراد شدید زخمی

  • فیصل آباد
ماموں کانجن:ٹرین کی کار کو ٹکر، 4افراد شدید زخمی

کار تباہ، چاروں افراد شادی میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن کے قریب ریلوے کراسنگ 543 پر ٹرین کی کار کو ٹکر، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق ماموں کانجن چک 547گ۔ ب کے رہائشی 4 افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد کار پر واپس گھر آرہے تھے کہ چک 543جٹانوالا کے قریب کھلا ریلوے پھاٹک کراس کرنے کے دوران راوی ایکسپریس122ڈاؤن ٹرین ان کی کار سے ٹکرا گئی اور کار کو گھسیٹتے ہوئے دور تک لے گئی ،حادثہ کے نتیجہ میں چاروں کار سوار شدید زخمی اور کار تباہ ہو گئی ۔زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ساہیوال ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نوشہرہ ورکا ں: نو تعمیر کینال بائی پاس روڈ 3 ہفتوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار

مدن چک میں سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا

ہیمو فیلیا مریضوں کو سہولیات کی فراہمی سے سکون ملتا ہے :راحیلہ اشرف

سمبڑیال :دکانیں ‘ مارکیٹیں کھلی رہیں ‘ٹریفک چلتی رہی

وزیرآباد:جناح کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کی سکروٹنی اور ٹرائل

موٹر سائیکل سوار سٹی فلائی اوور سے گر کر جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر