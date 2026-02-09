ماموں کانجن: 20دنوں میں کتوں کے کاٹنے کے 10 واقعات
مقامی رورل ہیلتھ سینٹر میں ویکسین بھی غائب،شہری بے بسی کا شکار
ماموں کانجن(نمائندہ دنیا )ماموں کانجن میں 20دنوں کے دوران کتوں کے کاٹنے کے 10 واقعات رپورٹ ،مقامی رورل ہیلتھ سینٹر میں ویکسین غائب،شہری بے بسی کا شکار ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق ماموں کانجن میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ، آوارہ کتوں کے کاٹنے سے چک 557گ۔ ب میں 36سالہ احمد حسین ،511گ۔ ب میں25سالہ وقاص اور12سالہ گلزار بی بی،10سالہ فائزہ بی بی،چک507گ۔ ب میں35سالہ اسلم ، 10سالہ حسین ،14سالہ مہران اور چک 554گ۔ ب میں55سالہ خاتون (ن ) زخمی ہوگئی ،دوسری طرف مقامی رورل ہیلتھ سینٹر میں کتے کی کاٹنے پر لگائی جانیوالی ویکسین بھی عرصہ دراز سے موجود نہیں جسکی وجہ سے زخمیوں کو مریدوالا رورل ہیلتھ سینٹر سے ویکسیئن لگوانا پڑی ،پے در پے واقعات سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا ۔