ڈی پی او ٹوبہ سے پریس کلب کمالیہ کے عہدید اروں کی اہم ملاقات
کمالیہ(نمائندہ خصوصی )ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ فضل عباس سے پریس کلب کمالیہ کے عہدیداران نے اہم ملاقات کی ہے ، جس میں شہر میں امن و امان کی صورتحال، صحافیوں کو درپیش مسائل اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
ملاقات میں محمد حسین عابد،امجدسعید رانا،مظفر علی فاروقی اور خرم راجپوت نے شرکت کی۔ اس موقع پر پریس کلب کے عہدیداران نے ڈی پی او کو کمالیہ میں صحافتی برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور صحافیوں کے تحفظ، معلومات تک رسائی اور مثبت صحافت کے فروغ کے حوالے سے تجاویز پیش کیں۔ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ فضل عباس نے گفتگو میں کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اور امن و امان کے قیام میں پولیس اور میڈیا کا باہمی تعاون ناگزیر ہے ۔