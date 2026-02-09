صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ میں ٹریفک پولیس پر ڈرائیورز سے رقم لینے کے الزامات

  • فیصل آباد
شورکوٹ میں ٹریفک پولیس پر ڈرائیورز سے رقم لینے کے الزامات

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)جھنگ روڈ تین پلی کے قریب قائم ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے مبینہ طور پر غیر قانونی رقم وصول کئے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔

ذرائع کے مطابق ایک ٹرک ڈرائیور نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں نے بغیر کسی چالان کے اس سے 400 روپے وصول کئے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ مقام پر ناکہ لگا کر اہلکار معمول کے مطابق ڈرائیورز سے رقم بٹورتے ہیں۔ مقامی افراد نے الزام لگایا ہے کہ اے ایس آئی افتخار دیگر اہلکاروں کے ہمراہ ناکہ پر موجود رہتے ہوئے مبینہ طور پر غیر قانونی وصولیاں کر رہے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق ان کی اصل ڈیوٹی تحصیل چوک میں ہے ۔دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور اگر شکایات ثابت ہوئیں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماؤں کیلئے بچوں کو دودھ پلانا اولین ترجیح ہونی چاہئے، ڈاکٹر برتھ

صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر سے بچا جا سکتا، ڈی ایچ او

راولپنڈی:امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ

اسلام آبادمیں سرچ آپریشن،13مشکوک افراد تھانے منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی ناقص صفائی پر کارروائیاں جاری

نوشہرہ:ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر