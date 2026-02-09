شورکوٹ میں ٹریفک پولیس پر ڈرائیورز سے رقم لینے کے الزامات
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)جھنگ روڈ تین پلی کے قریب قائم ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے مبینہ طور پر غیر قانونی رقم وصول کئے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔
ذرائع کے مطابق ایک ٹرک ڈرائیور نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں نے بغیر کسی چالان کے اس سے 400 روپے وصول کئے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ مقام پر ناکہ لگا کر اہلکار معمول کے مطابق ڈرائیورز سے رقم بٹورتے ہیں۔ مقامی افراد نے الزام لگایا ہے کہ اے ایس آئی افتخار دیگر اہلکاروں کے ہمراہ ناکہ پر موجود رہتے ہوئے مبینہ طور پر غیر قانونی وصولیاں کر رہے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق ان کی اصل ڈیوٹی تحصیل چوک میں ہے ۔دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور اگر شکایات ثابت ہوئیں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔