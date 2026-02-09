شعائر اسلامی کی بے حرمتی مسلمان برداشت نہیں کرسکتا :قا ری شبیر احمدعثمانی
چناب نگر(نامہ نگار )انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر مولانا قا ری شبیر احمدعثمانی نے کہا ہے کہ اﷲپاک کے نزدیک دین صرف اسلام ہے ،اسلام ایسا دین ہے جوتمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔۔۔
اسلام کو کبھی زوال نہیں ہوگا، شعائر اسلامی کی بے حرمتی مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کرسکتاہے ۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے اپنے جاری بیان میں کیا ۔انہوں نے کہاکہ اﷲاور اس کے رسول ؐ کا ساتھ دیں،دین کو سب پر مقدم رکھیں،عقیدہ ختم نبوت مسلمان کے ایمان کی اساس ہے اور قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے ۔انہوں نے کہاکہ پاکستان کسی خاص مذہب فرقہ کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے اور ہم سب پاکستانی قوم ہیں تمام مسائل کا حل قرآن وسنت پر عمل پیرا ہونے میں ہے ۔