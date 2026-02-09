چناب نگر:سوئی گیس کا کم پریشر، شہری کھانا پکانے سے محروم
چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر میں سوئی گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے سے صارفین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ۔ گھروں میں ناشتہ، چائے اور کھانا تیار کرنا محال ہو گیا جبکہ شہری متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔
موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کے باعث متعدد علاقوں میں صارفین نے پریشر بڑھانے کیلئے کمپریسر کا استعمال شروع کر دیا ہے ۔ کمپریسروں کی بھرمار سے گلی محلوں میں دیگر گھروں کو گیس کی فراہمی مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے ، جس سے عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ۔گیس کی عدم دستیابی کے باعث تنوروں اور ہوٹلوں پر رش بڑھ گیا ہے جبکہ لکڑی بھی مہنگی ہو کر 1800 روپے من میں فروخت کی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔