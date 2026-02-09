صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترلائی میں خودکش دھماکہ انتہائی قابل مذمت ہے :ڈاکٹر نثار جٹ

  • فیصل آباد
ترلائی میں خودکش دھماکہ انتہائی قابل مذمت ہے :ڈاکٹر نثار جٹ

پینسرہ (نمائندہ دنیا )رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد جٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں خودکش دھماکہ انتہائی قابل مذمت ہے ، امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ میں نمازِ جمعہ کے دوران خودکش دھماکا انسانیت اور امن کے خلاف بزدلانہ جرم ہے۔

اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے اس وحشیانہ واقعے نے ملک بھر میں صدمہ اور غم و غمگینی کی لہر دوڑا دی ۔نثار احمد جٹ نے شہداء کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ۔ انہوں نے سرکاری اداروں اور سکیورٹی فورسز سے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے ۔

 

