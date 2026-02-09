صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریکِ انصاف کی احتجاجی کال کے باوجود جڑانوالہ میں شٹر ڈاؤن ہوا نہ ہی پہیہ جام ،کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں جبکہ کسی مقام پر احتجاج یا عوامی اجتماع کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

شہریوں کی بڑی تعداد نے روزمرہ معمولات کو ترجیح دی، جس کے باعث احتجاجی کال کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آیا ۔تاجربرادری کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ملک ہڑتالوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہے ۔ ملکی مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں کو پر امن مذاکرات کرنے چاہیے ۔ہر مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے ۔سیاست میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے ۔

 

