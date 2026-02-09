جڑانوالہ :آلودہ پانی سے گاجروں کی دھلائی، شہری سراپا احتجاج
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) محکمہ انہار کی مبینہ غفلت کے باعث نہر میں مردہ کتوں کی موجودگی اور آلودہ پانی سے گاجروں کی دھلائی کا انکشاف ہوا ہے جس پر شہریوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
ریسکیو آفس کے بالمقابل اور دیگر مقامات پر مردہ کتوں کو نہر میں پھینکے جانے سے پانی تعفن زدہ اور بدبودار ہو چکا ، تاہم سبزی فروش اسی غلیظ پانی میں گاجریں دھو کر منڈیوں میں فروخت کیلئے بھجوا رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق یہ عمل عوامی صحت کے ساتھ سنگین مذاق ہے اور مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے ۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ نہر کی فوری صفائی کی جائے اور آلودہ پانی میں سبزیاں دھونے والوں کیخلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔