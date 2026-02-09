عوام کی طاقت پر یقین، خدمت کا وعدہ:چودھری اسلم
ساتھ دینے والوں کے لیے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے :خطاب
سمندری(نمائندہ دنیا) مسلم لیگ(ن)کے رہنما اور سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری محمد اسلم نے کہا ہے کہ حلقہ کے عوام نے ہمیں ووٹ سے کامیاب کرایا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلقہ اور اس کے عوام کی بہترین خدمت کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چک نمبر192 گ ب اوجلہ میں منعقدہ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ چودھری محمد اسلم نے کہا کہ یہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے کہ ہم آج اس منصب پر بیٹھے ہیں اور ہمیں عوام کی دی ہوئی طاقت پر مکمل یقین ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن والے دن جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولے جائیں گے اور ان کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے ۔