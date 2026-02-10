گوجرہ:کروڑوں کی لاگت سے بنا ہاکی سٹیڈیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار
گوجرہ (نمائندہ دنیا)گوجرہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے ۔
تفصیلات کے مطابق، پانی والی موٹرز خراب ہونے کے باعث آسفالت کروڑوں روپے کا خراب ہو رہا ہے ۔ سٹیڈیم میں بنائے گئے کمرے ، دفاتر کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ کمروں اور واش رومز کی حالت ابتر ہے ، ٹائلز اور پتھر بھی تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سٹیڈیم کی سڑکیں اور قیمتی پودے بھی خراب ہو گئے ہیں۔حالات کی خراب صورتحال کے باعث ہاکی کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ عوامی حلقوں نے کمشنر فیصل آباد جہانگیر انور سے مطالبہ کیا ہے کہ گوجرہ انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم کی طرف فوری توجہ دی جائے تاکہ یہ تباہ حالی سے بچ سکے ۔