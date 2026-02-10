صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

350 سے زائد اساتذہ کی تبادلوں کی درخواستوں کونمٹادیاگیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر،نیوزرپورٹر) ڈویژنل گرینونس ریڈریسل کمیٹی برائے ایجوکیشن کا اجلاس کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی صدارت میں منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ڈویژن بھر سے اساتذہ کی ہارڈ شپ کی بنیاد پر دی گئی تبادلوں کی درخواستوں کی سماعت کی گئی۔کمشنر فیصل آباد نے تین گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ہیئرنگ کے دوران 350 سے زائد اساتذہ کی ٹرانسفر درخواستوں کو درکار قواعد و ضوابط اور سکولوں میں آسامیوں کی دستیابی کی بنیاد پر نمٹایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔اجلاس میں کمیٹی کے دیگر ممبران بھی شریک تھے ۔

 

