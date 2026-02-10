سرگودھا روڈ :سابقہ رنجش پر دکاندار کو قابو کرکے بدترین تشدد
فیصل آباد( سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر دکاندار کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ہے ۔
تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے سرگودھا روڈ پر وقاص نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی دکان پر موجود تھا کہ اس دوران ملزموں نے مبینہ طور پر اس کی دکان پر دھاوا بول دیا اور سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا۔ اس دوران اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کا کاروائی شروع کر دی ہے ۔