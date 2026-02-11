صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائس کنٹرول کی خلاف ورزی پر 2 دکاندار گرفتار، 25 ہزار جرمانہ

  • فیصل آباد
پرائس کنٹرول کی خلاف ورزی پر 2 دکاندار گرفتار، 25 ہزار جرمانہ

ایک دکاندار کیخلاف تھانہ میں مقدمہ درج کرنے کے لیے استغاثہ دائر کر دیا گیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ایڈمن آفیسر/سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے پرائس کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 2 دکانداروں کو موقع سے گرفتار کر لیا اور ایک کے خلاف تھانہ میں مقدمہ درج کرنے کے لیے استغاثہ دائر کر دیا۔انہوں نے جڑانوالہ روڈ اور مدینہ ٹاؤن میں پھل و سبزی کی شاپس، کریانہ اور سپر سٹورز پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا اور مقررہ قیمت سے زائد وصول کرنے پر دکانداروں کو مجموعی طور پر 25 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رمضان سے قبل گراں فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

سی ای او واٹر کارپوریشن کا لائن کی مرمت کے کام کا جائزہ

میئر کی ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص روٹس کی حمایت

شناختی تصدیق کیلئے نیا آن لائن ویری فکیشن نظام متعارف

شہری پرتشدد،اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل معطل

ڈیفیسمنٹ آف پراپرٹی ایکٹ پر حکومت سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر