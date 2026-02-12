صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: سانحہ ترلائی اسلام آباد کی شدید مذمت کرتے ہیں :صاحبزادہ محمد امجد

  • فیصل آباد
چنیوٹ: سانحہ ترلائی اسلام آباد کی شدید مذمت کرتے ہیں :صاحبزادہ محمد امجد

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ میں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ پنجاب، صاحبزادہ محمد امجد گجر نے صدر پی پی 95 چوہدری جاوید سلیم گجر کی رہائشگاہ پر ۔۔۔

پریس کانفرنس کرتے ہوئے سانحہ ترلائی اسلام آباد کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر چنیوٹ کے ضلعی لیگی رہنما، علماء مشائخ ونگ کے قائدین، قاری حقنواز رحیمی، چوہدری فاروق گجر، رانا شہزاد ٹیپو، انتظار مغل اور بدر عالم چنیوٹی سمیت دیگر موجود تھے ۔حافظ محمد امجد گجر نے کہا کہ پاکستان نے دشمن کے خلاف اپنی فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں سے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں اور دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فتنہ الخوارج نے عام شہریوں اور سیکورٹی اداروں پر حملے کیے ، لیکن اللہ کی مدد اور سیکورٹی اداروں کی کوششوں سے بھرپور جواب دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ماہ کے دوران بھتہ خوری کی 19، اسٹریٹ کرائم کی 5100 سے زائد وارداتیں رپورٹ

پولیس چیف کا ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے معیار میں تبدیلیوں کا عندیہ

اغوا برائے تاوان کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے ، سندھ ہائیکورٹ

سائنس میں خواتین کی شمولیت پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ، گورنر سندھ

پختون آباد میں اسپورٹس گراؤنڈ ،فیملی پارک کا سنگ بنیاد

صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن