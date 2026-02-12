چنیوٹ: سانحہ ترلائی اسلام آباد کی شدید مذمت کرتے ہیں :صاحبزادہ محمد امجد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ میں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ پنجاب، صاحبزادہ محمد امجد گجر نے صدر پی پی 95 چوہدری جاوید سلیم گجر کی رہائشگاہ پر ۔۔۔
پریس کانفرنس کرتے ہوئے سانحہ ترلائی اسلام آباد کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر چنیوٹ کے ضلعی لیگی رہنما، علماء مشائخ ونگ کے قائدین، قاری حقنواز رحیمی، چوہدری فاروق گجر، رانا شہزاد ٹیپو، انتظار مغل اور بدر عالم چنیوٹی سمیت دیگر موجود تھے ۔حافظ محمد امجد گجر نے کہا کہ پاکستان نے دشمن کے خلاف اپنی فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں سے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں اور دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فتنہ الخوارج نے عام شہریوں اور سیکورٹی اداروں پر حملے کیے ، لیکن اللہ کی مدد اور سیکورٹی اداروں کی کوششوں سے بھرپور جواب دیا گیا۔