جڑانوالہ میں مہر نذیر احمد کے ایصالِ ثواب کیلئے تعزیتی ریفرنس

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ نیوز کے چیف ایگزیکٹو ایم اے حق کے زیرِ اہتمام سابق جنرل سیکرٹری بار مہر اصف نذیر کے والد محترم اور سینئر صحافی مہر نذیر احمد مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے۔۔۔

 ایک پُراثر تعزیتی ریفرنس ان کی رہائش گاہ 128 گ ب میں منعقد ہوا۔تقریب میں معززین علاقہ، وکلا برادری اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کی صحافتی، سماجی اور عوامی خدمات کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہر نذیر احمد نے ہمیشہ اپنے قلم کو حق اور سچ کی آواز بنایا اور اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔مقررین نے اس موقع پر ایم اے حق کی کاوشوں کو بھی سراہا اور کہا کہ ان کی بدولت یہ باوقار تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا۔ آخر میں مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی اجتماعی دعا کی گئی۔

 

