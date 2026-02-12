صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا سرکاری ہسپتالوں کا اچانک دورہ، معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر زور

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا سرکاری ہسپتالوں کا اچانک دورہ، معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر زور

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے تحت ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان سرکاری۔۔۔

 ہسپتالوں کی بلاتعطل انسپکشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا اچانک دورہ کیا، جہاں وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ادویات کی دستیابی کی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ہسپتال میں نی مشینری کے فعال ہونے اور آگ بجھانے والے آلات کی دستیابی اور کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صحت کے شعبے میں مریضوں کو معیاری علاج اور تیز رفتار طبی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

