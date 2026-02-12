صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھرڑیانوالہ: مدرسہ اسلامک سنٹر میں طلبا کی دستار بندی

  • فیصل آباد
کھرڑیانوالہ: مدرسہ اسلامک سنٹر میں طلبا کی دستار بندی

کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )مدرسہ اسلامک گیلانی سنٹر کے درجنوں طلباء کی دستار بندی کی تقریب کریانوالہ روڈ پر واقع البدر مارکی میں منعقد ہوئی۔۔۔

، جس میں علاقہ بھر سے سینکڑوں افراد، معززین علاقہ، علمائے اہلسنت، مدنی و میلاد کمیٹی کے ممبران نے بھرپور شرکت کی۔تقریب کے میزبان مفتی علاقہ تنویر الحسن مدنی تھے جبکہ سرپرستی کی سعادت پیر عامر علی شریفی نے حاصل کی۔ مہمان خصوصی بغداد شریف سے متولی و خطیب جامع مسجد ڈاکٹر سید علی طارق تھے ، جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیمان مصباحی، علامہ ثمر عباس اور دیگر شامل تھے ۔مقررین نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ درجنوں طالب علموں کو علمائے کورس مکمل کرنے پر اور قرآن پاک مکمل کرنے پر دستار بندی کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کا خدشہ 3 ہزار سے زائد مقامات اور عمارتیں حساس قرار

صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

ڈپٹی کمشنر حسین سے ممبران امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹرول روم کا دورہ

بھکر میں ارکان اسمبلی کا اجلاس ، سانحہ اسلام آباد پر اظہار افسوس

ریونیو کے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن