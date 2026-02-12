کھرڑیانوالہ: مدرسہ اسلامک سنٹر میں طلبا کی دستار بندی
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )مدرسہ اسلامک گیلانی سنٹر کے درجنوں طلباء کی دستار بندی کی تقریب کریانوالہ روڈ پر واقع البدر مارکی میں منعقد ہوئی۔۔۔
، جس میں علاقہ بھر سے سینکڑوں افراد، معززین علاقہ، علمائے اہلسنت، مدنی و میلاد کمیٹی کے ممبران نے بھرپور شرکت کی۔تقریب کے میزبان مفتی علاقہ تنویر الحسن مدنی تھے جبکہ سرپرستی کی سعادت پیر عامر علی شریفی نے حاصل کی۔ مہمان خصوصی بغداد شریف سے متولی و خطیب جامع مسجد ڈاکٹر سید علی طارق تھے ، جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیمان مصباحی، علامہ ثمر عباس اور دیگر شامل تھے ۔مقررین نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ درجنوں طالب علموں کو علمائے کورس مکمل کرنے پر اور قرآن پاک مکمل کرنے پر دستار بندی کی گئی۔