چک جھمرہ:ریسکیو 1122 کے سٹیشن کوآرڈینیٹر نوید ارشد کی نماز جنازہ ادا

  • فیصل آباد
چک جھمرہ:ریسکیو 1122 کے سٹیشن کوآرڈینیٹر نوید ارشد کی نماز جنازہ ادا

چک جھمرہ (نامہ نگار )چک جھمرہ اسٹیشن کوآرڈینیٹر ریسکیو 1122 ساہیانوالہ نوید ارشد کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 156R.B میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ادا کی گئی۔مرحوم نوید ارشد گزشتہ روز ڈیوٹی سے۔۔۔

 واپسی کے دوران روڈ حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے ۔ نماز جنازہ میں ریسکیو 1122 کے افسران، دیگر سرکاری اہلکار اور سینکڑوں سوگواران نے شرکت کی۔ ریسکیو 1122 کے اسکواڈ نے تدفین کے موقع پر سلامی پیش کی۔شرکا نے مرحوم کیلئے دعائے مغفرت کی اور ان کے کیے گئے خدمات کو یاد کیا۔ نوید ارشد تین بیٹے ، دو بیٹیاں اور بیوہ کو چھوڑ گئے ہیں۔

 

