جڑانوالہ:غیر قانونی سٹینڈز کا خاتمہ ڈی ایس پی کاشف منیر کی ٹریفک کنٹرول میں شاندار کارکردگی
بلوچنی (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ میں ٹریفک کے مسائل میں واضح کمی اور غیر قانونی کار و رکشہ سٹینڈز کے۔۔۔
خاتمے میں ڈی ایس پی ٹریفک وارڈنز کاشف منیر گل کے اقدامات کو عوامی و سماجی حلقوں نے سراہا۔عوامی سماجی حلقوں اور میڈیا نمائندگان نے کہا کہ ڈی ایس پی کاشف منیر کی فیلڈ میں موجودگی، بروقت نگرانی اور منظم حکمتِ عملی نے ٹریفک کی روانی میں کافی حد تک بہتری لائی ہے ۔ انہوں نے کھڑڑیانوالہ چوک سمیت دیگر مصروف چوکوں اور بازاروں میں تجاوزات اور غیر قانونی سٹینڈز کا خاتمہ کر کے شہریوں کے دل جیت لیے ہیں۔مقررین نے کہا کہ ٹریفک کنٹرول صرف چالان کرنے کا نام نہیں بلکہ نظم، وقت کی پابندی اور شہری سہولت کا معاملہ ہے ، اور ڈی ایس پی کاشف منیر نے اس پہلو پر بھرپور توجہ دی، جس کے نتیجے میں غیر قانونی پارکنگ اور رکاوٹوں میں کمی محسوس کی گئی۔