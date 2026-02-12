شورکوٹ:چناب کالج میں2روزہ باہو رنگ ٹرافی کا انعقاد
13 سکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات نے مقابلوں میں حصہ لیا ، انعامات تقسیم
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )چناب کالج شورکوٹ میں طلباء و طالبات کی ہم نصابی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے دو روزہ باہو رنگ ٹرافی 2026 کا شاندار انعقاد کیا گیا۔10 اور 11 فروری کو منعقد ہونے والی اس رنگا رنگ تقریب میں ضلع بھر کے 13 سکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات نے بیڈمنٹن، کرکٹ، کوئز مقابلہ جات اور اردو و انگریزی تقاریر میں بھرپور حصہ لیا۔ کرکٹ کے سنسنی خیز فائنل میں گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ شورکوٹ نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس شورکوٹ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ بیڈمنٹن کے فائنل میں چناب کالج شورکوٹ نے کیڈٹ کالج جھنگ کو ہرایا۔ کوئز مقابلے میں چناب کالج احمد پور سیال کی ٹیم فاتح رہی، اور اردو و انگریزی تقاریر میں چناب کالج جھنگ کی ٹیموں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔تقریب کی مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم صدف اکبر تھیں۔ اوورآل باہو رنگ ٹرافی 2026 چناب کالج احمد پور سیال کے نام رہی، جس نے مجموعی طور پر بہترین کارکردگی دکھائی۔ اختتامی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر میڈم صدف اکبر اور پرنسپل چناب کالج شورکوٹ کرنل (ر) سراج الرحمن نے کامیاب ٹیموں میں ٹرافیاں، یادگاری شیلڈز، اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے ۔