سمندری : چکن فروشوں کیخلاف کارروائی،2دکانیں سیل
سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمت اور وزن میں کمی پر سیل ایکشن لیا گیا ، جر مانے
سمندری (نمائندہ دنیا )پیرا فورس سمندری نے مہنگے دام اور وزن میں کمی کرنے والے چکن فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی اور دو دوکانیں سیل کر دی گئیں۔عوامی شکایات پر پیرا فورس انچارج رانا ہارون جاوید نے شہر بھر کی چکن شاپس کا معائنہ کیا۔ اس دوران بسم اللہ چکن اور ایم چکن شاپ کو سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمت اور وزن میں کمی پر سیل کیا گیا اور دوکانداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔رانا ہارون جاوید نے کہا کہ وزن میں کمی اور سرکاری ریٹ سے تجاوز کرنے والے چکن فروشوں کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض مقامات پر سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر گوشت فروخت ہو رہا ہے ، جس سے لاغر اور مضر صحت گوشت فروخت ہونے کا خدشہ ہے ۔